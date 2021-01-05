台股2020年無懼疫情陰霾，一路演出驚奇，時近封關仍持續刷新高點。這當中若論及年度市值最佳進步獎，台達電的成績令人不可忽視。從2020年初截至12月29日收盤255.5元，台達電股價漲幅達69.2%，市值更在12月越過6千億元大關，在台股的市值排名從年初時的第16名一舉登上第6大。在護國神山台積電領軍的半導體族群，以及股本龐大的金控業之外，股本才260億的台達電表現格外搶眼。

根據《財訊》雙週刊報導，台達電創辦人鄭崇華1971年從製造電視線圈起家，一路將事業版圖做大到工業自動化、資通訊設備、能源系統解決方案的全球領導廠商。在2012年宣布退休後，由海英俊擔任董事長、鄭崇華長子鄭平擔任執行長。鄭崇華雖然8年來都不再過問公司經營，因為對產業趨勢、環境變遷的高度關切，對台達電的新創事業、技術研發，仍有極大的影響力，甚至也成為推升台達電業績、股價的驅動力。

退休後天天在想，還可以做什麼新東西

退休後的鄭崇華現在都幾乎只為了公益活動現身，2020年歲末之際，他難得地接受了《財訊》專訪。1936年生的他，一直維持規律生活：早上起床後到大安森林公園散步、享用清粥小菜早餐，接著就到台達電總部，或是到台達電的其他工廠。問他花最多時間在做什麼？這位84歲的長者笑著回答：「天天都在想，還可以做什麼新的東西！」

創業將屆50年，台達電從電視到電源，再到汽車領域，最新切入的則是電動車電力驅動整合系統，以及8K投影技術。2020年5月，台達電與日本NHK合作的8K環境紀錄片《水起‧台灣》，獲得第53屆美國休士頓國際影展（WorldFest-Houston International Film Festival）紀錄片短片類金獎，鄭崇華雖然由於疫情無法親自到波士頓領獎，從沒想過人生會拿到一座國際電影獎的他，將獎座珍藏在台達總部大樓的頂樓，而這裡，正是全台第一座8K室內投影劇院。

根據《財訊》雙週刊報導，「電子業進步得很快，要一直想新點子。」鄭崇華透露，2018年時日本NHK電視台希望在即將來臨的冬季奧運競賽中，解決現場轉播的問題，他思考認為大型高畫質投影技術是有前景的，因此決定投入開發。在技術團隊的努力之下，現在台達電所提供的大尺寸、超高亮度及解析度投影解決方案，仍是全球領先。雖然成本高昂，但市場看好應用場域將逐漸擴大，是台達電在電源供應、電動車之後，另一項值得期待的新興業務。

(中時新聞網)