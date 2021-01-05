在高雄多待了2天，3日晚上緊急續訂飯店的南山高中男籃隊，今天在109學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組複賽外卡賽，以79比51輕取首度打進HBL男子組12的萬能工商，順利保住八強席次，賽後南山教練許時清說：「以後請叫我們『外卡球隊』，現在我們不是奪冠熱門。」

南山3日在複賽分組循環賽最後一站，只要擊敗能仁家商就能以分組前三直接晉級八強，可惜好事多磨，南山該場比賽延長賽90比93飲恨，落入分組第四，必須多打一場外卡賽，才搭上八強列車。

許時清今天賽後表示：「現在我們自稱『外卡球隊』，不是奪冠熱門，全隊就放下王者光環，低頭慢慢做。」許時清補充，之前一些盃賽的好成績或許只是參考，各隊都有進步，南山自己也要思考進步的方法，不能用之前的方式來爭取勝利。

對於「外卡球隊」球隊的稱呼，今天為南山貢獻13分的彭冠綸說「挺新鮮的」，本戰也拿下13分的陳力生補充：「輸能仁那晚我懊悔怎麼還睡在高雄的飯店，但事情發生就發生了，正面面對它，儘管大家意外我們落到外卡，也讓我們更加警惕。」

南山昨天也有到高雄巨蛋看第一天外卡賽萬能對青年高中，看完再去練球，今天上半場打完就握有25分領先保險，連8季站上HBL男子組八強。

(中時 )