富邦金控宣布公開收購日盛金，並將盡速完成整併，一旦該案成功，將創下國內首樁「金金併」案例，在證券市場的影響力也將大幅提高。

10月17日雖是週六休假日，但富邦金控集團仍由富邦金控董事長蔡明興親自坐鎮，主持「富邦集團擴大經營會議」，而這次會議最受關注的部分之一，就是富邦證總經理程明乾首次被欽點坐到最前排，代替也同時兼任證券董事長的富邦金控總經理韓蔚廷上台報告，足見蔡明興對證券公司的高度重視與期待。

果不其然，兩個月後富邦金控併購揮軍證券業，不若20年前只是地方型券商的七合一整併，這次的戰力與規格都大幅提升。

根據《財訊》雙週刊報導，12月18日晚間8點半，富邦金控臨時召開重大訊息，宣布董事會通過以每股13元，公開收購日盛金在外流通超過50%股權，最終目標為取得100%股權，並規畫於法規允許範圍內盡速完成整併。一旦該案成功，將創下國內首樁「金金併」案例。而合併後，富邦金將在證券市場將取得「坐二望一」的有利位置，也意味著接下來韓蔚廷與程明乾身上的重責大任。

過去富邦金高度倚重銀行與人壽業務，2005年、2013年都啟動過組織改造，但壽險獲利占比仍高逾65%。2016年蔡明忠禮聘「外銀教父」陳聖德接任北富銀董事長後，積極提升銀行營運效能，證券業務則在2019年啟動，包括切割投信升格為金控子公司，韓蔚廷兼任富邦證券董事長後開始落實。

韓蔚廷掌舵 證券業務抬頭

經《財訊》雙週刊了解，由於過去極少金控總經理兼證券董事長的前例，外界一度好奇蔡明興的人事安排。然而，2020年北富銀先爆出高層施壓放款黑函，原擬於雙十節連假進行的核心系統升級更是狀況連連，都由韓蔚廷親上火線說明；執掌的證券事業則受惠於金融市場交易量大增，前11月稅後純益達4.65億元，較前一年同期成長271%，後市持續看好，也奠定韓蔚廷在富邦金的戰功。

根據券商公會資料，富邦證券經紀業務市占率5.54%（業界第3），日盛證券經紀業務市占率3.59%（業界第7），合併後可將市占率衝到9.1%；性格豪爽、執行卻相當細膩的程明乾對於併購後重整更是嫻熟，勢必將對市占率9.3%的市場老二凱基證券造成極大壓力。

根據富邦金控推估，該案已於16日取得金管會核准，公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止，估計收購總金額將從245.26億元（收購逾半）至490.42億元（全數收購），該收購價相對於日盛金控過去一個月均價溢價率為24.8%。

(中時新聞網)