本周進入信義鄉賞梅黃金期，梅子夢工廠表示，截至5日統計，鄉內六大賞梅區開花率皆超過5成，其中以梅子夢工廠園區內開的最旺，綻放比率破7成，預計周末將迎接賞梅高峰。

梅子夢工廠廠長張志雄表示，信義六大賞梅區中，以梅子夢工廠園區花況最佳，有7成梅花已綻放；同富外坪頂有5成花開；牛稠坑、風櫃斗有接近5成、烏松崙及土場花開率偏低，許多仍為花苞。

張志雄提醒，雖然有很多祕境花開的不錯，但因路途遙遠且路況不佳，不建議遊客前往；也提醒前來賞花的遊客，記得做好保暖措施，因為日夜溫差大，並遵照警局規劃的路徑賞花，快樂出門、平安回家。

本周末10日是「踏雪尋梅」主題日活動，預估將吸引大量遊客上山賞花，信義警分局因應賞梅旺季，假日在賞梅路線投91線將進行單向交管，烏松崙往風櫃斗，一直開車進到牛稠坑等傳統梅區，車輛單向管制，全線禁行大型遊覽車行駛，呼籲遊客配合。如民眾時間彈性大，也可選擇平日前往，避開尖峰時段。

(中時 )