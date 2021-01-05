埔里鎮溪南國小操場，使用至今超過17年，長年使用破損嚴重，加上跑道因樹根生長隆起，師生在運動時潛在風險高，教育部體育署和南投縣府編列500萬元修繕費用，預計在今年校慶時，新操場將嶄新亮相。

南投縣長林明溱5日會勘溪南國小，目睹溪南小朋友跑步踢球所在的操場及跑道不平、補丁處處的危險現況，當場允諾將徹底更新整修。

林明溱說溪南國小運動場不僅是多元體育教學及戶外教學的主要場地，更是社區民眾及假日遊客熱愛運動參訪的好去處，縣府已提報500萬元操場跑道更新整建計畫，爭取教育部體育署同意補助，相信在立委馬文君的協力督促下應可順利獲核定，雖然縣府財政不寬裕，須由縣府自籌的20％配合款100萬元，縣府一定會為溪南的孩子籌齊經費。

溪南國小校長林淑瑜指出，溪南現有操場跑道是921震災後重建時施設的人工草皮鋪面，感謝縣府的大力支持，溪南國小得以如願更新整建運動場及跑道，並期望能於今年學校歡度一百年校慶時同步落成剪綵啟用，再配合學校其他遊戲及運動設施，溪南國小將成為更完善的社區運動休閒中心；該建設也為投縣府充實埔里地區學校運動教學設施的努力，再添一筆亮眼的成績。

(中時 )