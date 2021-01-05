高市地方臉書社團竟出現「台灣牛，意者私」的貼文，照片中驚可數塊疑似珍稀牛樟木的切塊，暗示要找尋買家，貼文短短不到一天就緊急下架。森林城市協會痛批此舉囂張，也呼籲政府盡快修法、從銷售端嚇阻盜伐。

臉書社團「｛仁武人｝※大小事」4日出現一篇貼文，黃姓男子張貼8張照片，照片中一名黑衣男子坐在7塊50公分見方的原木旁，貼文只寫「台灣牛，意者私」，兜售意味明顯，該文隔天就被刪除。

森林城市協會理事長莊傑任表示，無法確定社團貼文的木料來源有問題，引用截圖僅為了彰顯問題。山老鼠盜伐珍貴珍木，運輸都是採用分解成人可背運的大小，運下山後各種管道兜售，這次又在臉書社團看到疑似珍稀木塊的兜售，讓人不免起疑木頭來源是否合法。

莊傑任說，山老鼠罰則低，《森林法》2016年修法未規定贓額標準，導致裁罰力不佳，去年12月通過修法草案，將罰到拉抬到1億元，但正式修法通過仍遙遙無期。

「沒有買賣就沒有傷害！」莊傑任呼籲，立委、政府從「銷售端」禁止一級木銷售，落實舊料編號管理下銷售，才能杜絕弊端。

(中時 )