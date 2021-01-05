南投客運幸福巴士將擴大行駛到魚池鄉及國姓鄉，即日起串連魚池鄉、國姓鄉、埔里鎮及仁愛鄉為共同彈性營業區域，延續原本前一日預約搭乘的方式，民眾可依乘車需求規畫路線，且4人以上即可發車。

幸福巴士往返魚池、國姓採彈性預約路線，並加強聯外運輸，民眾可預約從台中干城站、高鐵台中站出發，以九人座小巴行駛，由旅客自行安排預約路線行駛，4人成行，每人基本收費單趟6公里100元，超過6公里，每公里加收6元。

南投監理站表示，未來有需求的民眾最晚可於發車前一天中午12時前，透過彈性路線預約專線049-2984031分機22預約，詳情可上南投客運官網查詢。

南投監理站指出，國姓雖主要道路台14線行經多條公路客運路線，但鄉內台21線及133縣道的村落社區，僅有【6653】草屯－泰雅渡假村及【6655】草屯－大坪兩條路線，在當地居民反映需求及地方民意代表關心下，透過南投客運既有仁愛鄉幸福巴士彈性路線，將擴大延駛到國姓鄉及魚池鄉。

公路總局將2020年訂為幸福巴士元年，近2年持續推動偏鄉公共運輸的幸福巴士專案，去年起已協助南投縣推動中寮、草屯、信義等鄉鎮擴大服務，2021年持續加開魚池和國姓服務範圍。

(中時 )