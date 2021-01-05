中華開發金融控股公司於109年11月27日通過以公開收購方式轉投資中國人壽普通股10億股（約占其已發行股份21.13％），本案已於110年1月4日獲金融監督管理委員會核准，並於5日召開董事會通過公開收購條件。

預定之每股收購對價條件為現金新臺幣23.6元，預定收購數量為10億股，約當中國人壽已發行股份之21.13％；最低收購數量為2.37億股，約當中國人壽已發行股份之5％。本次公開收購期間預定自1月8日起至2月2日止，惟得向金管會申報並公告延長公開收購期間。本次公開收購成就條件除應賣股數需達前述最低收購數量外，另須於公開收購期間屆滿日前取得公平交易委員會不禁止結合之核准。

開發金控表示，有意參與公開收購之中國人壽股東，自1月8日起可向往來證券商或保管銀行申請參與應賣作業。若全部應賣之股份數量超過預定收購數量，開發金控將以公開收購說明書載明之計算方式依比例向應賣人購買；另為免應賣人所獲對價不足支付證券交易稅、臺灣集中保管結算所股份有限公司及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票等相關費用，應賣股數不滿3股者不予受理。

在本次公開收購條件均成就之情況下，收購對價預定於屆滿日（即2月2日）後第5個營業日（含）內以匯款或支票支付。超過預定收購數量之應賣股份，將由統一綜合證券股份有限公司於收購期間屆滿日後次一營業日（2月3日），轉撥回各應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。

(工商 )