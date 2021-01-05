作為上海「黃金三角」（外灘、陸家嘴、北外灘）之一，北外灘自去年2月下旬規劃公告以來熱度不斷提升，預計整體開發規模將提升至840萬平方公尺。伴隨去年最後一天發布北外灘HK321地塊等3幅地塊的國有建設用地使用權預申請、出讓公告，也推進建設新地標大樓計畫，高度規劃480公尺將成為浦西第一高樓，與陸家嘴4大摩天高樓隔江對望。

據觀點地產網引述上海虹口區委書記吳信寶稍早指出，未來北灣灘將對標國際最高標準，打造成「運作全球的總部城、輻射全球的中央活動區核心區。」

因此，擁有地標也是建設中央活動區核心區的重要一步，方案預計將建設一座浦西新地標、高度規劃480公尺，建成後將成為浦西第一高樓。

該「浦西第一高樓」計畫伴隨去年12月31日發布北外灘HK321的國有建設用地使用權預申請公告與出讓公告而落地，加上北外灘HK300、四川北路HK193合計3幅地塊，成為北外灘建設的重中之重。

(旺報 )