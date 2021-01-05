今1架共機進我西南空域 18:412021/01/05 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8遠干機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 群崴 助傳產機台升級 雷軍 兌現小米IPO賺一倍承諾 (中時 ) #共機 #空軍 #西南空域 #發布 #動態 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 石門水庫水不夠 拍板桃園灌區4／5一期稻作停灌 16:012021/01/05 生活 抗旱節水省工 台南農改場研發新品種作物與設施 15:032021/01/05 寶島 5路線試辦多元行動支付 掃碼享優惠 11:502021/01/05 生活 延長補助航空業 交部再爭取62億 04:102021/01/05 生活新聞 台輸出越南女移工 匡列9接觸者 7人採檢為陰性 14:232021/01/05 生活 台彩5款新刮刮樂 逾百萬獎項數量史上最多 11:452021/01/05 生活 漁船失聯6天 10人生死未卜 04:102021/01/05 社會新聞 國家兩廳院：成為2,300萬人不可或缺的場館 08:302021/01/05 生活 返越確診移工 在台4年間未出國 04:102021/01/05 生活新聞 載客量跌至1999年水準 美航空業去年損失350億美元 04:102021/01/05 全球財經 降雨蓄水量略為回升 桃園第3分區一期作供灌耕作 15:582021/01/05 生活 政治熱門新聞 李遠哲：萊豬對健康影響不大 硝酸鈉是毒大家也吃 - 政治 《亞洲週刊》嗆民進黨這8字後 最新民調竟一面倒 - 政治 羅秉成恫嚇公務員 王世堅怒嗆：你是大清帝國嗎？ - 政治 10名前美國防長聯名呼籲一件事 林濁水看完嚇壞了 - 政治 黃捷、王浩宇罷免會過關嗎 黃暐瀚爆結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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