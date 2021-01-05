配合南鐵地下化工程，東區陳家目前已遭夷為平地，僅留下未被劃入拆除範圍的大門口。（李宜杰攝）

配合南鐵地下化工程，鐵道局中工處去年10月中旬，拂曉突襲拆除拒拆戶之一的東區陳家，讓南鐵地下化工程象徵性推進。而動工近3個月，目前陳家已全數夷為平地，僅留下一排牆壁，陳家也於未劃入拆除範圍的門口，貼上抗爭過程照片，紀念南鐵抗爭8年來的行動。

南鐵地下化沿線東區陳家、北區黃家去年10月遭鐵道局拆除，東區陳家最後以陳家人自行撤離收場，鐵道局隨後也進行拆除工程。同為屋主的反南鐵東移自救會長陳致曉當時稱，南鐵運動不會結束，會往重建努力，並表示「大埔張家能重建，南鐵陳家也能重建。」

不過，時至今日已過將近3個月，目前陳家已全數夷為平地，僅留下未劃入拆除範圍的一排牆壁。而陳家大門口也貼上數張照片，作為「台灣民主牆」，記錄反南鐵東移抗爭一路走來的過程，同時痛批政府罔顧土地正義。

目前南鐵地下化工程已如火如荼進行，僅剩北區黃家1戶仍持續抗爭，包括時代力量立委邱顯智、陳椒華，民進黨立委陳歐珀、范雲、江永昌，國民黨立委陳雪生及民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠等人都曾連署提案，要求鐵道局保留黃家守護的樓梯。

配合南鐵地下化工程，東區陳家目前已遭夷為平地，僅留下未被劃入拆除範圍的大門口。（李宜杰攝）

去年10月中旬，鐵道局中工處強制拆除東區陳家。（李宜杰攝）

東區陳家一家人去年10月中旬道別老屋前，與家中的旋轉樓梯合影。（李宜杰攝）

(中時 )