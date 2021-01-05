食品股王鮮活果汁-KY（1256）5日公告2020年12月合併營收為新台幣2.91億元，年減0.75％；累計2020年全年合併營收34.80億元，僅次於2019年全年的35.20億元，年減幅1.15％。在「疫情年」衝擊下，仍創下年營收歷史次高的佳績，實屬不易！

鮮活-KY說明，2020年12月合併營收略減，主要是受春節落點因素影響，由於2020年農曆春節假期為1月下旬，經銷商提前於2019年12月啟動備貨帶動營收增加，而2021年農曆春節假期在2月中旬，2020年12月相對較無備貨效應，以致2020年12月營收年表現下滑。

不過，從年度表現來看，鮮活-KY指出，2020年受到COVID-19影響，全年合併營收34.80億元，僅次於2019年全年35.20億元，年減幅已大幅縮小至1.15％，如以原幣（人民幣）為計，更已正成長3.59％；同時，受惠產品組合優化及高毛利產品出貨成長，以及拓展新客戶等因素，前三季獲利表現已超越去年全年，全年營運表現成長可期。

展望後市，鮮活-KY表示，目前三大廠總產能已提升至11萬噸／年，2020年受惠新客戶、新產品銷售暢旺，以及憑藉少量多樣客製化的供貨模式、快速出貨的生產能力，得以搶占市場商機，2021年將更著力於飲品健康趨勢需求，繼續投入新產品研發及推廣，以及強化自動化倉儲與配送系統布局，讓公司持續穩健發展。

(工商 )