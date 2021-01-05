受疫情衝擊，觀光局於2021年2月8日至2月13日推出「春節疏運孝親專案」，鼓勵55歲以上民眾前往北北基與桃竹縣市旅遊，每晚享1,500元優惠折抵。加上2021台灣燈會在新竹盛大舉辦，連帶助長暐順麗緻文旅春節期間及二二八連假，整體住房率與餐飲訂席狀況，較去年成長近兩成。

由於新竹市外來人口居多，往年春節期間，大多人潮皆返鄉至中南部過年，而觀光局推出的孝親專案，反向規畫讓子女接父母來北部過年，成功讓人潮留在新竹。

暐順麗緻文旅駐店總監王冠傑表示，去年春節整體住房率約六成左右，而今年春節除夕當晚住房率已達七成，初一與初二住房率更高達九成。高住房率也帶動春節圍爐用餐人潮，目前餐廳整體訂位狀況十分踴躍，國旅與餐飲市場成長幅度較往年更大，整體業績比去年同期大幅成長近兩成。

其中聖香樓中餐廳除了保有經典十人圍爐饗宴外，也以更優惠的價格推出豐盛六人圍爐饗宴，以小家庭客群詢問度最高，除夕當晚餐期已全數訂滿，初一至初二訂位狀況均已達六成。另外現今圍爐也不再受限於傳統桌宴形式，凡爾賽西餐廳推出自助式料理吃到飽，也深受年輕族群的青睞，除了不受人數限制外，也提供更多品項的餐點選擇，除夕當晚餐期訂位狀況已達九成，初一至初二訂位狀況均已達七成，成功瞄準年輕小家庭商機。

(工商 )