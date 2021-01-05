中山捷運爆紅「玫瑰花婆婆」 疫情生意慘謝房東降租5千

「迅猛龍」寒流來襲，全台各地低溫驟降。北市街頭鬧區，有名身材嬌小、捲曲的婆婆在擺攤賣花，在人來人往街道上格外顯眼，看了令人感到不捨。《中時新聞網》去年5月曾經報導，這名高齡87歲的婆婆廖玉蘭，為了扛家計來擺攤，影片曝光後超過百萬人觀看。事隔多時，記者再度探訪她，婆婆表示「感謝各界相助，因疫情生意慘，房東自動幫降5千房租。」

疫情衝擊生意慘淡，「玫瑰花婆婆」淚謝房東降租5千。(照片/游定剛 拍攝)

一張小板凳，一個身型瘦小的婆婆，寒風中捲著身、坐在街道上叫賣。一年365天，婆婆幾乎天天都來中山捷運1號出口旁擺攤。據了解，她的經濟狀況不佳，為了扛家計，都會和丈夫批貨各自擺攤賣東西。婆婆和《中時》記者透露，自從報導後，不少善心人士都跑來買花支持，前陣子因胃潰瘍休養一陣子，但近日因疫情影響，生意一落千丈，有時一天還賣不到1千元。不過，婆婆相當感謝房東體諒賺不到錢，主動將原本每月2萬元房租，降了5千元。

中山捷運周末逛街人潮多，買花民眾冷清。(照片/游定剛 拍攝)

北市街頭深夜低溫，記者從旁觀察，周末逛街、路過民眾不少，但1小時內買花民眾僅1至2位，買氣相當冷清。其中一名買花，現年16歲張同學向記者表示，剛好路過看到婆婆在賣花，天氣這麼冷實在很不忍，便拿了自己零用錢來買，希望可以讓婆婆早點回家。

婆婆廖玉蘭感謝各界善心人士相助。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)