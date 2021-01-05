桃園市觀旅局因應過年返鄉居家檢疫人潮，防疫旅館提高到20家共2023間房，但仍供不應求，20日預定人數破7成，23日即開始滿房到除夕夜前，觀旅局長楊勝評表示，目前正在持續開拓房源，希望再增加4間旅館、約200餘間房，會以桃園優先，但不會限定桃園。

中央宣布1月15日起，國人入境居家檢疫要求「1人1戶」，因今年農曆除夕落在2月11日，若以居家檢疫14日計算，至遲應於1月28日入住，方能於除夕當日與家人團聚。

桃園市觀旅局因應過年返鄉居家檢疫14天的人潮，防疫旅館提高到20家共2023間房，但仍供不應求，20日預定人數已破7成，23日即開始滿房，2月3日隨著入住者返家才開始陸續釋出房源，住房率跌回7成，到2月11日除夕夜更只剩4成，目前正持續開發房源，嘉惠更多台商，待入住高峰期結束即退場。

楊勝評指出，桃園防疫旅館扣掉國人的補助，含三餐價格從2300元至3800元不等，目前正在持續開拓房源，希望再增加4間旅館、約200餘間房，不諱言獨棟式防疫旅館尋覓不易，朝向提供分層式空間且有獨立通道的場域為主，強調有單獨空調或開窗通風、有獨立衛浴的原則不會被打破。

觀旅局另外也反向提倡「返國住家裡、親友住旅館」，推出2000多間、每天800到1500元的「親友安心旅館」，鼓勵原本無染疫疑慮的在台親友到飯店住宿、享受設施，讓居家檢疫者返回熟悉的家裡「一人一戶」，以因應檢疫處所容量不夠的問題。

面對北高限制自家人入住轄區防疫旅館，楊勝評說，桃園過去防疫旅館就是以桃園人優先占2／3，外縣市和外國人占1／3，強調桃園是機場所在，不會完全拒收，仍以桃園市民優先，有空房才會提供離島及外縣市居民使用。

(中時 )