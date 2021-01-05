這一幕讓好多人鼻酸，一名女網友日前到苗栗西湖休息站上廁所，看到一名打掃阿姨坐在工具間，手上拿著便當默默扒飯，看起來相當克難，女網友看了非常心疼，且不少網友透露打掃阿姨們的工作內幕，感嘆她們真的很委屈。

女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示日前到苗栗西湖休息站上廁所，看到打掃阿姨在工具間外面，也就是廁所裡吃飯，不過怕打擾到對方、也怕她難為情，因此好奇問網友「阿姨們沒有休息室可以用嗎」？「怕誤會什麼所以想問一下」，女網友也鼻酸的說「如果是我媽我會哭」。

女網友心疼阿姨無法好好吃飯(圖片截自/爆廢公社二館)

對此，不少網友透露，打掃阿姨或是伯伯，真的很辛苦，曾看過在回收區旁邊桌子吃飯、有的大樓沒有休息室，廁所旁或垃圾間就是他們休息的地方；也有網友猜測，是否怕被主管誤會在偷懶，「可能沒有明訂休息時間，只能抓空檔吃飯」、「怕直接坐著休息吃東西，萬一被主管看到以為偷懶」。

且大多打掃工作一年一聘，對打掃阿姨們來說，這份工作可能很重要，或許是這原因才會如此戰戰兢兢。女網友最後在文章後續補充，希望大家上公廁可以抱著感恩的心，因為「都是別人的媽媽認真打掃環境」，並多多體恤打掃人員的辛苦。

(中時新聞網)