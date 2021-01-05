衛福部食藥署今（5）日緊急發布，國韶實業公司生產的「克司博75%酒精液 Kespol 75% Ethanol Solution」，因安定性試驗發現不純物質超標，有問題批號產品必須全數下架回收，業者必須在1月24日前完成作業。

食藥署表示，接獲廠商自主通報，「克司博75%酒精液Kespol 75% Ethanol Solution」，有3個批號包含401A0090、401A0220、402A0160，因第12個月持續安定性試驗發現不純物含量超出原核准規格，必須全數下架回收。

食藥署強調，已要求廠商應於110年1月24日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，請各機構配合辦理回收作業，立即停止供應。

食藥署補充，回收酒精主成分為ALCOHOL 95%（EQ TO ETHANOL 95%），主要用於肌膚及手部清潔、消毒、殺菌，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)