車輛拍賣現場。(桃園執行分署提供／蔡依珍桃園傳真)

騎樓不動產拍賣現場。(桃園執行分署提供／蔡依珍桃園傳真)

羊毛被拍賣現場。(桃園執行分署提供／蔡依珍桃園傳真)

行政執行署桃園分署2021年第一場「123聯合拍賣會」5日登場，民眾不受濕冷天氣影響，買氣仍強強滾，羊毛被及乳膠枕頭搶翻，與桃園地方檢察署聯合拍賣的BMW轎車順利以66萬元售出，為國庫入帳220萬元，其中多筆不動產都是第一拍就順利拍定，成果豐碩。

桃園分署一早先在桃園市桃園區富國路100號拍賣3部車輛，吸引20餘組民眾前來競標，拍賣前早早抵達，仔細品車端詳，其中國瑞豐田CAMRY與ALTIS自用小客車車況良好，民眾競價激烈，可惜最後仍流標，讓出價民眾扼腕。

受矚目的2013年份BMW灰色318D TOURING，拍賣時也非常熱絡，民眾摩拳擦掌競相喊價，經喊價10次後，最後由彰化李姓民眾以66萬元得標，當場將超炫BMW轎車風風光光開回家。

桃園分署下午則在分署騎樓前拍賣不動產，觀音區新張段的土地，第一拍就以底價117萬5000元售出，龜山區延美街「圓堡別墅社區」內的公共設施建物及其坐落基地，與鄰近東萬壽路的社區用地，也是第一拍就以底價32萬4000元出售，大中鋼鐵公司股票也以2萬元拍定。

因應近來寒流一波波來襲，桃園分署特別變賣各式高級羊毛被、乳膠枕與毛毯等新品，到場民眾熱烈搶購，買到民眾直呼划算，變賣金額達1萬9000元，總計為國庫入帳220萬元。

(中時 )