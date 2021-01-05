東洋製藥向BNT協議購買新冠肺炎疫苗破局，有媒體報導指民進黨一名吳姓立委介入疫苗採購內線交易，導致疾管署採購數量大幅縮水，最後東洋購買疫苗協議告吹。前立委孫大千更要蔡總統交代清楚，這名「吳立委」是誰？對此，台北市議員游淑慧提出3個客觀條件分析後指出，新科立委應該沒這麼大膽和相關管道。

孫大千質疑，想要一口吞下疫苗背後所代表的百億元龐大利益，光靠一位民進黨籍吳姓立委是辦不到的，究竟是誰在背後撐腰？蔡英文總統難道不應該給大家一個交代嗎？

對此，游淑慧今(5日)在臉書表示，有膽量敢幹出這種事；有能力能幹出這種事；有動機要幹出這種事，要有三個客觀條件：

1、要有龐大的派系力量。

疫苗背後所代表的百億元龐大利益，這塊餅太大，一個人啃不下、不敢吃。

2、要跟醫藥界有深入往來。否則介入的好處在那？

3、資深老鳥。

游淑慧認為，新科委員應該沒有這麼大的膽量和管道，「是立委還是助理」。

網友們也紛紛留言，並猜測這位「吳立委」是誰，「有個吳姓女立委不是跟醫界很好」、「思瑤跟醫藥界有深入$$往來」、「到底是秉叡還是思瑤呢」、「抱歉抱歉，我忘記還有個吳玉琴，怎麼能把他忘記呢，太失禮了」。

有膽量敢幹出這種事 有能力能幹出這種事 有動機要幹出這種事 要有三個客觀條件 1、要有龐大的派系力量。 疫苗背後所代表的百億元龐大利益，這塊餅太大，一個人啃不下、不敢吃。 2、要跟醫藥界有深入往來。否則介入的好處在那？ 3、資深老鳥。... 由游淑慧 台北市議員發佈於 2021年1月4日 星期一

(中時新聞網)