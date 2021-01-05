受疫情影響，許多大公司紛紛取消尾牙活動，但也因此讓年節伴手禮市場提早開打，其中百年滿餅品牌舊振南除首度與與米其林指南官方指定「湯瑪仕肉舖」跨界合作聯名禮盒，更推出「新春桃喜」防護口罩，多樣獨特的加值商品，也勢必引發鐵粉們瘋狂回購。

百年漢餅知名品牌舊振南特別推出全新系列「圓．好時光」春節系列禮盒，首次推出的『金玉滿堂禮盒』，春節限定『麻老』與人氣甜品『棗泥核桃糕、牛軋糖』的豐富組合、搭配好入手的價格，榮登舊振南春節禮盒排行第一熱銷！

此外，今年舊振南也再度翻玩聯名，與米其林指南官方指定「湯瑪仕肉舖」首次跨界合作，把經典年節零嘴杏仁牛軋糖、棗泥核桃糕，搭配三款新年必吃湯瑪士人氣肉乾，在政府開放萊豬進口之際，湯瑪士以台灣豬及澳洲牛為原料，更突顯了這款聯名禮盒的特殊性。

除了好康優惠，舊振南逢春節亦精心推出專屬生肖年的應景窗花以及紅包袋，精緻又福氣的設計，每每都大獲好評、供不應求。今年因疫情，品牌也將特別以舊振南的家徽作為延伸，搭配新春「桃」喜的配色，與質感的中性淺棕色，設計推出「新春桃喜」防護口罩，1月16日起於舊振南全台實體店櫃可以99元加價購！

(中時 )