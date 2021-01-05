環保、綠能需求拉抬，上緯投控（3708）、南寶（4766）業務持穩看好。其中，上緯環保耐蝕樹脂出貨量約年增10～20％；風電葉片樹脂在兩岸風電、歐洲、印度訂單支撐下，整體出貨量約可成長10％；碳纖複材在比較基期低，且風機客戶預浸布、拉擠碳板出貨持穩放大，業績有望推進年增8成。

南寶鞋材、特殊黏著劑訂單持穩恢復，2020年第4季獲利可望年增逾1成。2021年受惠產品銷量恢復正常水準、新產品碳纖維複合材料是未來主力產品，搭配低價原物料挹注，獲利有機會明顯成長；法人推估，營運成長10～20％。

上緯投控旗下環保耐蝕樹脂、風電葉片樹脂營收占比約83％、碳纖維複合材料營收約17％。其中，中國營收比約81％、台灣4％、國際市場15％。2020年受中國陸域風機補貼倒數，搶裝潮帶動上緯碳纖、風電葉片樹脂訂單成長亮眼，營收連8月創新高。

上緯表示，風電葉片樹脂2021年中國官方仍持續增加陸域風機裝機量目標，即使在平價上網的政策下，也要拚50GW的裝機量，加上印度、歐洲訂單加持，出貨蓄勢推進。

環保耐蝕樹脂2021年兩岸客戶均有拉貨動能；碳纖維業務也有風機客戶預浸布、拉擠碳板出貨放大利基。

南寶2020年下半年隨疫情趨緩與電商通路銷售等關係，第3季鞋材產品銷售開始回溫，營運逐季增溫、提振，搭配先前原物料價格趨緩，毛利率不減反增。

南寶新材料（淮安）已獲大陸內銷筆記型電腦組件及汽車內部裝飾件訂單，加上碳纖布局發揮，2021年整體稼動率回升，法人推估營收年增5～10％，獲利成長15～20％。

(工商 )