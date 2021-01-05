南韓天王級男星Rian（鄭智勳）近期和前老闆JYP朴軫永合作推出新歌，上遍各大綜藝節目宣傳，近日他受邀擔任《我家的熊孩子》來賓，聊到出道前家境很差，一度發生母親生病沒錢去醫院，求助無門下，只有JYP二話不說陪他帶母親就醫，讓母親多活2、3周，至今仍不忘他對自己的恩情。

Rain在節目中分享人生中3個印象最深刻的時刻，其中一個就是遇到恩師JYP，因為Rain的父親經商失敗，母親又罹患糖尿病，導致他從求學時期就不斷打工，想辦法賺錢扛起生活重擔；在他17歲那年，母親病重到得就醫，但家裡沒有錢，他四處求助卻都沒人肯幫忙。

當時他Rain正在JYP娛樂當練習生還是JYP的伴舞，他決定拜託恩師救救他和母親，「哥，救救我們，母親沒看病的錢，沒辦法去醫院」；沒想到當紅的JYP直接取消行程，開車到Rain家中，和他一起把Rain母親揹到車上，趕快載去醫院治療，Rain真心地說，「母親因此多活了2、3周的時間，至今都很感謝哥（JYP）」。

無論過多少年，Rain從沒有忘記恩師JYP對自己的幫助，他也曾在節目中透露，希望自己能成為像JYP這樣成功的製作人；近期師徒二人也合作推出新歌，悅耳動聽的旋律和厲害舞技，掀起粉絲搶購和應援。

(中時新聞網)