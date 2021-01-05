年節送禮市場提早開打，剛剛拿下台中十大伴手禮首獎的法布甜，2021一口氣推出五種禮盒和四大聯名款，價位從450元到1380元都有，要靠十大伴手禮的加持乘勝追擊。

法布甜的春節禮盒，以人氣商品馬卡龍鳳梨酥.養生堅果塔.流心奶黃為主，再根據價格多寡，提供不同的混搭禮盒。

其中，限量500份的新年禮籃，由福氣牛玩偶.紅包袋搭配馬卡龍鳳梨酥，外觀相當討喜。只限門市販售的許願球，則附有健康.愛情和事業三種不同的籤詩，也十分應景。

值得一提的是，法布甜的四大聯名款禮盒，合作對象也大有來頭，包括玩邑咖啡.史努比.臻品植萃和熊讚。

其中，臻品植萃也是台中十大伴手禮首獎的得主，今年它們共推的聯名禮盒，是法布甜的牛軋糖和臻品植萃的養生花草茶，訂價600元有找。

法布甜執行長張淑卿表示，1月15日前預購，有買十送一促銷活動，單次消費金額滿3萬元，再加送價值近2000元的義大利BUGATTI頂級保溫壺。

(中時 )