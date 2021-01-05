5歲女童深夜穿制服抱娃娃溜搭，女警助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

5歲女童深夜穿制服抱娃娃溜搭，女警助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山區5歲張姓女童昨深夜穿著幼稚園制服、抱著3個娃娃獨自坐於幸福社區超商外，巡邏員警發現關心，但女童不發一語，員警帶回派出所，女警劉心妤遞上暖暖包和熱水不斷攀談安撫，員警則分工聯繫幼兒園長並調閱監視器，順利將女童送回焦急如焚的家屬身旁。

龜山分局大林派出所警員古一翔、李宇傑昨日晚間23時許執行巡邏勤務時，見可愛小女童抱著3個娃娃獨自坐於超商外，周邊沒有家長，上前關心，女童身穿幼稚園制服，面對員警詢問緊張不發一語，因為寒流來襲深夜氣溫驟降，2警發現女童手部冰冷，擔心安危，先帶回派出所安置。

值班警員劉心妤當起大姊姊幫女童戴上口罩、遞上暖暖包、熱水等讓孩童保暖，也拉近距離安撫孩童緊張的情緒，另外其他同事分工聯繫幼稚園園長、調閱沿線路口監視器及派員沿途詢問有無人認識此孩童，所幸遇到找尋孩童的家長，女童父母表示女兒趁著家人不注意的時候偷溜出門，發現孩童不見時親友外出找人，感謝員警的關懷詢問保護孩童，也結束這場驚魂記。

大林派出所所長鄒安晴提醒家長，孩童活蹦亂跳，要隨時注意，並要提醒孩童不要輕易跑出家門，才可以避免類似情形發生。

(中時 )