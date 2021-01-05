引導討海人航行安全的燈塔卻爆發整建弊案。交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐，涉嫌收受得標建築師事務所2萬到5萬元賄賂及給付出差的食宿機票、得標廠商的飲宴及免稅品，竟放任燈塔監建人員1人監造8座燈塔，其中有5座在離島，除「分身監工」外，還在違約罰款部分護航。台北地檢署檢察官鍾維翰5日指揮廉政署兵分8路搜索辦公室等處，並約談承辦人、建築師、廠商等6名被告到案，晚間移送北檢複訊。

交通部航港局指出，針對5日上午法務部廉政署廉政官至交通部航港局調卷並約詢航安組技佐盛姓承辦人一案；已請政風室協助釐清案情，並靜待司法調查，同仁若涉不法絕不寬貸，並追究相關人員責任，後續情形將待調查後主動對外說明。

據了解，發生弊案的是「台中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東椗島等8座燈塔整建工程委託規劃設計監造技術服務案」、「北椗島、東椗島等2座燈塔整建工程」，分別是521萬餘元及511萬餘元工程款，工期分別是2017年6月到2018年6月，及2018年5月到2019年7月。

檢廉調查，2件燈塔標案都是採統包方式，得標的建築師事務所負責設計及監造，因8個燈塔散落在台灣、澎湖、金門等地，建築師事務所為節省監工人力，竟然只派出1名監工監造8座燈塔。

負責承辦的交通部航港局航安組燈塔工程及維護科員，收到建築師提供的工作月報表、廠商施工日報表及公共工程監造報表，卻對「分身監工」情況視而不見，同意備查護航。

檢廉今天發動搜索行動將承辦人、建築師等6名被告約談到案，朝違背職務行收賄罪、偽造文書等罪嫌偵辦。

航港局表示，有關法務部廉政署廉政官今日上午搜索航港局航安組盛姓承辦同仁，經了解係渠於107年至108年辦理金門北椗及東椗島燈塔整建工程，疑有估驗不實，圖利廠商情事。航港局長已立即召集局內相關主管同仁，要求清查有無類似案件，檢討完備工程採購辦理程序，加強工程採購教育訓練，杜絕再有類似情事發生。

(中時 )