去年新冠疫情大爆發，但也同時為大陸經濟帶來轉機和危機。美媒指出，一方面，全球需求激增，大陸出口得益，推動經濟復甦；另一方面，疫情導致全球航運不暢，出口商運輸成本增加，貨櫃一櫃難求，再加上人民幣急升，壓縮了出口商的利潤空間，無論從規模還是持續時間來看，這次航運大阻塞都是史無前例。

《華爾街日報》報導，任職於國企紡織品貿易部門的Chen Yang表示，主要出口美國的業務通過了疫情和美中貿易戰的考驗，但他預計2020年將出現虧損，部分原因是運輸成本急劇上升。因為在去年12月時，一個40英尺貨櫃運到南卡羅來納州查爾斯頓港花費約為7,500美元，4月時只要2,700美元，而且還必須至少提前20天訂艙，較平時的提前預定天數多出一倍以上。

報導指出，在汕頭做玩具出口生意的Tony Chen則表示，他的許多美國及歐洲客戶都要求他停止發貨，因物流成本太高，減少了他們的利潤。因為防疫措施降低了港口的效率，導致世界各地的交貨延誤和貨櫃滯留。根據數據顯示，11月份，全球只有半數承運人能按期交貨，而一年前這一比例為80%。他說，最近幾周已停止接受新訂單，因他無法保證何時能交貨。

對於海運來說，貨櫃必不可少，但它正面臨短缺。根據大陸貨櫃工業協會資料顯示，通常貨櫃返回大陸的平均周轉時間為60天，而到了12月，這一周轉時間增加到100天。對此，大陸商務部上月初表示，將支持貨櫃製造企業擴大產能，以緩解供應短缺問題。

報導並提到，全球逾95%的航運貨櫃是大陸製造。而全球第一大貨櫃生產商大陸國際海運貨櫃（集團）股份有限公司去年11月對投資者表示，該公司工廠的訂單已排到2021年3月底。因此，海運貨櫃的短缺迫使更多出口商使用空運，但這樣做成本更高。深圳一間電子煙生產商表示，2020年12月的空運費用按年上漲了30%左右，而人民幣的快速升值也在減少了大陸貿易商的利潤。

在重重挑戰下，便有公司表示，想在有需求的市場當地採購，以減輕物流方面的壓力，減少對大陸出口的依賴。雖然經濟學家們認為，航運問題並沒有破壞大陸經濟的穩步復甦態勢，但此類問題對維持出口增長構成了挑戰，而出口增長是推動大陸經濟復甦的動力。

然而，衡量大陸工廠活動情況的大陸官方製造業採購經理人指數顯示，12月增速有所放緩，新出口訂單這一分項指數為51.3，按月微幅回落，但仍處於擴張區間。對此，經營幹散貨船的Seastar Maritime Ltd.的商業總監Charles Du Cane表示，解決這一切的真正辦法是，處理好疫情和全球物流系統。

(中時新聞網)