商總理監事改選一延再延，內政部下午發出新聞稿表示，內政部近年來持續透過修法，降低團體管制強度及密度，但團體仍應遵守法規自主管理，倘若團體有違反相關法令規定，內政部將依法予以警告、撤免理監事及理事長、廢止許可或解散等處分。

商總理監事改選延期引發關注，為統一社團管理內政部去年12月25日修正發布「人民團體選舉罷免辦法」、「社會團體財務處理辦法」，賦予團體選舉罷免更公開透明的法制基礎，並鬆綁團體財務處理相關程序。

官員表示，商總身為職業團體的龍頭，改選事宜應「有所表率」，事實上，針對未依法改選及運作的團體，內政部去年已有一批處置，包括要求撤換一個全國性公教團體的理事長、宣布一所私立大學的校友會及另一個人民團體解散，一切均依法行事。

內政部說，為杜絕少數人把持會員名冊等資訊不對稱情形，積極保障選舉罷免過程更公開透明，修法新增人民團體應將最新的會員名冊提供全體選舉人、被選舉人會員閱覽。同時增訂團體在面臨不可抗力情形時，主管機關得公告暫緩辦理改選，以1次3個月為限，以確保會務穩定運作。

內政部也表示說，在社會團體財務處理方面，除簡化相關財務報表內容外，更將預、決算編審程序，改為年度終了後3個月內提經1次會員大會通過再報送主管機關，改變團體原要召開2次會員大會的繁複程序，讓團體更省錢省時省力，同時維持政府對團體財務最低限度管理。

內政部提醒，人民團體應依法定期召開法定會議、辦理理監事換屆改選等事宜，若有違反相關法令規定，主管機關得依法處分，以維持人民團體健全發展。

(中時 )