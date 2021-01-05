績效勝台股大盤，元大高股息龍頭基金淨值再創新高。2020年3月甫上市不到一年的元大高股息龍頭基金，不僅全體投資總戶數已破20萬戶，形同「國民基金」，同時在台股破15,000點之際，整體操盤績效更勝大盤，使高股息龍頭基金不僅單位淨值以12.82元再創新高，自從去年3月成立以來的績效更已高達2成。

即使是在最近才進場，投資人依然有可觀的報酬率。根據元大所公告的資料顯示，高股息龍頭基金近半年來的投報率為17％、而近3個月來則為6.4％，均領先大盤漲幅，同時相較於其他已成立多年的台股基金，高股息龍頭基金身為後起之秀所展現的漲勢更為驚人。

若以元大高股息龍頭基金成立以來的氣勢來看，不論是從投資戶數，以及整體基金的規模，都已是最有代表性的台股「國民基金」。根據投信投顧公會的最新統計顯示，截至11月底止，元大高股息龍頭基金合計配息、不配息兩種，基金總規模已超過330億，而光是從元大投信通路下單投資的投資者，就已超過7,800人，倘若再加計券商、銀行等全體通路的定時定額，及非定時定額的投資者，合計更已超過20萬戶，遠遠超過其他的台股基金投資人數。

根據元大金在2020年12月中旬的統計顯示，近一個月來定時定額投資者劇增近4萬戶之多，使得高股息龍頭基金的全體投資戶數破20萬戶，同時月扣金額也破15億元，等於一位投資者平均每月投資7,500元在高股息龍頭基金來當「存股族」。

(工商 )