只有3名代表的烏坵鄉代會罷免主席的連署書。（陳興德提供）

高雄市長韓國瑜遭罷免後，全台颳起罷免風潮，遠離金門本島72浬，全台最小行政區的烏坵鄉，也傳出鄉民代會主席蔡金照遭成功罷免，成為全台鄉代會罷免主席的第1例。蔡金照表示，他將於明天到金門按鈴控告違反地方制度法。縣府民政處表示，此事還有許多疑慮，將在收到鄉代會正式公文後，再決定適當處理方式。

只有3民鄉代的烏坵鄉代會，昨天罷免主席案由副主席陳興德主持，代表黃志揚出席，但主席蔡金照並未到場，最終以2票通過罷免案。

陳興德是在去年11月提案，指蔡主席自獲任以來，除每年2次的定期及去年8月的臨時會返鄉參加議事之外，其餘均未返鄉關心鄉務，就連金門縣長楊鎮浯去年4月率縣府團隊登島視察，也藉故未返。

陳興德還在連署書中指出，蔡主席每次返鄉期間都滯留在生活設施較佳的大坵村，除視導行程之外，均未返回原籍小坵村關懷鄰里，無視村民的反感，同時他身居領導要職，僅關注個人的權益及福利，對內卻無法服眾，對外也無力推展會務，顯然有負選民託付。

蔡金照則認為，整個罷免過程未照該有的程序走，連選務人員也沒有、也未設投開票所，「2個人關起門來就可以罷免」。他將於明日赴金門控告違反地方制度法46、47條，讓司法來還他公道。

(中時 )