台灣早期盛行童養媳風氣。根據教育部客語辭典，客家族群更為養女、童養媳取別稱為「花囤女」。象徵囤積花蕊，以備開花結子，瓜瓞綿綿。作家王瓊玲以童養媳題材，和榮興客家採茶劇團合作編寫戲曲《花囤女》，描述一對雙胞胎姊妹作為童養媳的人生境遇落差。今(5)日於台灣戲曲藝術節演出記者會帶來演出精彩片段，預計於5月正式演出。

藝術總監鄭榮興表示，客家族群長輩一代常見童養媳，如自己母親就是其一，「尤其早期客家人認為，女孩子長大就是要嫁。要等到長大再嫁，不如小時候就去夫家讓婆婆當女兒養，減低婆媳衝突。導致早期人家只要生到女兒就給別人，童養媳、養女的風氣最流行是在50、60年前，後來就慢慢減少。」

《花囤女》故事設定於台灣日據時代後。異卵雙胞胎姊妹出生不久後，即出養到不同人家，姊姊到富裕家庭，妹妹則到了貧窮家庭。在變動環境下，姊妹因緣際會遇到彼此，藉由刻有姊、妹字樣的耳環，才認出對方。在姊妹花吟唱的客家戲曲溫婉曲調下，盡顯小人物大時代縮影。

鄭榮興表示，除傳統戲外，劇團近年也努力讓客家戲曲演繹多元本土現代故事，繼改編王瓊玲的《一夜新娘一世妻》後，此回再請王瓊玲為編劇，寫出童養媳故事，「童養媳習俗衍生很多故事，各種狀況都有，戲裡參考許多不同案例，如碰到不好的先生、有錢沒錢的家庭、不想與原生家庭往來等等故事。演出資訊一發出去，許多童養媳長輩都說想看。」

台灣戲曲藝術節日前已由明華園總團打頭陣，以改編自漫畫的《冥戰錄》揭開演出序幕。系列演出多達20檔，從冬天演到夏日，包含台灣第一苦旦廖瓊枝、舞台劇導演王榮裕，都將以各自人生故事搬上舞台。明華園總團無敵小生孫翠鳳表示，明華園今年也將於藝術節中演出以鄭成功父親鄭芝龍為本的《海賊之王—鄭芝龍傳奇》，目前正緊鑼密鼓排練中。

傳統藝術中心主任陳濟民表示，去年台灣戲曲藝術節因碰上疫情爆發，順延至今年，演出陣容十分龐大。防疫上，則會因應指揮中心及文化部防疫原則，採觀眾戴口罩、消毒、實名制的規定，也會配合做滾動式修正，達到安全防護，才能讓演出順利進行。

(中時 )