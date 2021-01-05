高雄市議員黃捷的罷免投票將在2月6日舉行，外傳黃捷若沒有安然度過這次的罷免，可能會參與2024年的立委選舉，「更上一層樓」，更有綠營人士表示黃捷可能在這次投票中展現政治實力，為將來正式加入民進黨鋪路；對此，罷免團體鳳山清捷隊在臉書上冷冷回應表示「不意外」。

據聯合新聞網報導，有綠營人士表示，黃捷以衝高投票率方式應戰罷免案，意在展現政治實力，之後黃捷甚至可能披上民進黨戰袍，並在派系支持下挑戰鳳山立委許智傑。

一名高雄地方人士透露，黃捷從政脈絡與民進黨息息相關，從2018年選舉時就曾聽聞前高雄市議員「海派甜心」顏曉菁協助黃拓展鳳山的組織人脈；黃退出時代力量期間，「海派」市議員林智鴻就邀其合作，再到近期「海派」立委趙天麟又以黨部主委名義發聲相挺反罷免，民進黨與黃捷越走越近。

對於黃捷可能在罷免後轉戰立委，挑戰更高殿堂，鳳山清捷隊今日在臉書上冷冷回應表示「不意外」，網友也指出，「我倒覺得民進黨在高雄的餅太多人分了，黃捷根本插不進來」、「進入市政府佔缺或者去中央佔缺比較有可能」、「綠營就是一堆權力分贓的噁心人」、「去選市長好了！講大話的覺青不缺她一位啊」、「物以類聚」。

(中時新聞網)