《航海王》於1997年開始連載，描述主角魯夫為成為航海王，一路結交夥伴、展開不同冒險的故事。(摘自官方Youtube)

繼日前以《航海王》創下「單獨作者原創漫畫總銷量世界第一」的金氏世界紀錄後，漫畫家尾田榮一郎近日將迎來漫畫連載第1000話的里程碑。他於4日透過官方推特回憶，連載23年真的發生許多事情，「我的人生一半時間，都在週刊連載度過了。」感激讀者長期的支持。

尾田榮一郎表示，主角魯夫一路來造訪許多島嶼，進行許多冒險，遇見數不盡的人們。在作品外，自己也與許多人相遇，以家人為首，在許多人支持下一路走來，感激的人無數。

尾田榮一郎預告，漫畫已經一隻腳踏入最終章，「正因為畫到了1000話，所以故事才能這麼有趣，這是真的喔！！」雖然故事很長，但希望全世界喜愛《航海王》的讀者，仍能再持續關注魯夫等人的冒險。

尾田榮一郎生於1975年，高中便曾以作品《WANTED!》入選手塚賞，曾擔任《神劍闖江湖》漫畫家和月伸宏的助手，自1997年開始連載《航海王》，連載至今，長年穩居日本漫畫銷售排行榜第一。但他本人行事風格非常低調，儘管作品大紅大紫，仍鮮少現身於媒體前。

2014年，尾田榮一郎曾為「台灣ONE PIECE展」秘密訪台，當年他接受本報專訪時，也曾提及《航海王》靈感許多取材自《哆啦A夢》，且一開始在畫《航海王》時，本只打算畫5年，並預期還會再畫10年。如今經尾田榮一郎證實，漫畫已一隻腳踏入最終章，不少讀者也紛紛猜測起完結日。

為迎來第1000話，日本集英社卯足全力擴大宣傳，包含推出相關APP、動畫聲優祝賀影片、第一屆漫畫人氣角色票選等活動外，還額外拍攝紀念影片。藉由不同男女老幼的人生片段，結合漫畫經典場景，象徵《航海王》一路走來，也陪伴讀者一同成長。

自國中就開始迷上《航海王》的徐姓讀者表示，紀念影片中，出現一段國中生模仿魯夫等人舉起手背上的「X」字樣夥伴記號畫面，令他格外印象深刻，「漫畫中，魯夫等人當時要拯救一個本是壞人的角色，但他們把她當成夥伴，不惜為她受傷。蠻感動的。以前也會和同學模仿這個畫面。1000話相關活動更像服務我們這些老讀者，讓原本中途下船的讀者重新站上甲板，期待一起航向終點。」

(中時 )