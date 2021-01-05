張震5日下午出席主演犯罪懸疑片《緝魂》正式預告發布會，敬業的他電影在3個月內爆瘦超過10公斤，從74公斤減到61.5公斤，後面2個月幾乎三餐都吃沙拉，也因此身體虛弱不少，變超怕冷的他，開拍後還感冒了2、3次，甚至某天還突然食物中毒上吐下瀉，幸好這次夜戲不多，整部片加上前置準備期大約4個半月，所以拍攝的過程對他來說沒那麼辛苦。

除了大幅改變外貌，張震也為了完美詮釋片中角色癌末病患，調整自己說話方式和走路姿勢，導演程偉豪提議要剃光頭，他也二話不說就答應，但因為是在冬天拍攝，所以很常覺得上面很冷，但距離他上次為戲削髮已經是2005年《最好的時光》，所以也很常摸自己的光頭，至於小孩有什麼樣的反應，他相當霸氣地說：「沒有在管家人喜不喜歡，我自己喜歡比較重要。」

張震這次在片中的角色是一位正義感十足的檢察官，將與張鈞甯飾演的重案組刑警攜手辦案，導演也說在寫劇本時心中理想的人選就是張震，張震也興奮地表示：「我本身就是導演的粉絲，也喜歡看推理小說，片中有很多懸疑元素與人性化的感情戲吸引我接演！」

而在片中飾演信奉魔道的富二代的林暉閔則大嘆：「這是我演過最難演的角色！」開拍前不僅先瘦了7公斤，還特地去學跳八家將和上肢體表演課，因為角色設定，身上畫滿符咒的刺青，第一次定裝就花了11個小時，加上電影拍攝期正值冬天，他又幾乎都是半裸上陣，每次拍攝前都要花費5到8小時準備，讓他連洗澡也只敢用擦的。

當被問到全片最印象深刻的戲時，導演程偉豪透露《緝魂》有一場張震與張鈞甯的對手戲，讓他在剪接時數度落淚，他更強調，《緝魂》除了有許多探討人性的情感戲外，更是兼具娛樂性與爽度，眾星最後也呼籲全台觀眾一定要進戲院體驗燒腦快感，和張震、張鈞甯一同解開懸案謎團。電影將於1月29日在台上映。

(中時 )