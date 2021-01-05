法務部行政執行署2021年「123聯合拍賣」首拍，5日下午在全台各分署舉行，除彰化分署停止拍賣動產外，其他12個分署都有現場拍賣動產，拍定金額2.1億餘元，其中，台北分署首拍開紅盤，包含名牌精品、服飾配件及太陽眼鏡等多件動產，及位台北市萬華區莒光段的土地都順利拍定，共計賣得1120萬餘元。

行政執行署指出，這次不動產拍定金額總計2億1413萬913元，主要有台北分署拍定萬華區土地，拍定金額為1111萬元；新北分署拍定新北市土城區、鶯歌區等地土地，拍定金額為255萬餘元；桃園分署拍定桃園市觀音區、龜山區等地土地，拍定金額為149萬餘元；新竹分署拍定新竹縣竹北市、苗栗縣竹南鎮等地土地，拍定金額為1億7023萬餘元，其中最主要為拍定苗栗縣竹南鎮土地，總面積約十萬餘平方公尺，拍定金額高達1億多元。

彰化分署拍定彰化縣竹塘鄉、芳苑鄉等地土地，拍定金額為278萬餘元；台南分署拍定永康區土地，拍定金額為1771萬元；高雄分署拍定高雄市鳳山區土地及建物，拍定金額319萬餘元；屏東分署拍定屏東縣屏東市土地及建物，拍定金額110萬餘元；花蓮分署拍定台東縣卑南鄉土地及建物，拍定金額為289萬餘元。

在各分署拍賣動產部分，拍定金額總計214萬8398元。包含士林分署拍賣1部車輛、陽信銀行股票、玉飾、掛畫等物品，拍賣金額87萬餘元；新竹分署拍賣數位鋼琴、冰淇淋製冰機、製冰攪拌機、製冰機等物品，拍賣價金22萬餘元；花蓮分署拍賣2部車輛、白米、OK繃、退熱貼、洗髮精等物品，拍賣價金36萬餘元。

(中時 )