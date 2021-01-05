中彰交界的貓羅溪200頭牛群放牧吃水草，令許多攝影好手驚豔，近日在網路上聲名大噪，不少眼尖民眾發現一頭額頭有愛心印記的黃牛，是人氣最高的明星牛隻。（楊淑貞提供／謝瓊雲彰化傳真）

中彰交界的貓羅溪200頭牛群放牧吃水草，令許多攝影好手驚豔。（楊淑貞提供／謝瓊雲彰化傳真）

中彰交界的貓羅溪200頭牛群放牧吃水草，令許多攝影好手驚豔。（楊淑貞提供／謝瓊雲彰化傳真）

中彰交界的貓羅溪200頭牛群放牧吃水草，令許多攝影好手驚豔，近來每逢假日就成為熱門景點。（楊淑貞提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣、台中市交界的貓羅溪畔河床，近來出現近200頭逐水草的牛群，群牛渡河遷徙畫面壯闊，夕陽下返回樹林間畫面在網路瘋傳，吸引網美、攝影高手和遊客大批人潮到場看牛、拍照。有眼尖民眾發現一頭黃牛額頭有超大白色愛心印記，迎接農曆新年牛年到來，牛轉乾坤喜氣洋洋。

這群牛群最早在前年底被民眾發現，開始在網路引發討論，去年起目睹民眾愈來愈多，主要出沒地域在芬園鄉芬草路利民橋貓羅溪下游約500公尺河床，牛群伴著迎風搖擺的芒花在河灘地低頭吃水草，從這頭吃到那一頭，還會越過溪流到對岸，宛若重現「風吹草低見牛羊」的塞上風光，讓許多攝影好手和民眾驚艷，爭相前來觀賞、拍照。

不少眼尖民眾發現牛群中有隻黃牛，額頭上有大大的愛心印記，成為人氣最高的明星牛，去年10月起就經常前來看牛的草屯鎮民楊淑貞，就常利用連假前來追牛，在河灘地上徒步1、2公里，只為拍下牛群遷徙與「萌牛」們的特寫。她說很早就注意到這隻愛心牛，與臉友分享時引發熱烈回響，大家都希望趕快送走庚子鼠年，迎接即將到來的牛年，愛心滿滿、吉祥又平安。

群牛形成熱門景觀，飼主卻十分低調。彰化縣農業處派員實地探訪了解後，確認是由彰化市3名飼主共同放牧，要求須向河川局租地，超過40頭以上皆須申請牧場登記納管。

大小牛隻包括黃牛、水牛和乳牛，由於「放牛吃草」方式，牛隻較健康有利於河灘地維護，但未登記且未打耳標，恐影響檢疫，縣府將以輔導方式要求飼主改善，暫不開罰，不影響這群牛放牧的美麗風光。

(中時 )