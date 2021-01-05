林志炫推出睽違十年的專輯《ONEtake2.0》，特別以他2016年台北小巨蛋演唱會上的造型打造專屬「Q炫」公仔USB，並一口氣將ONEtake 2.0音樂專輯13首歌、台北小巨蛋演唱會LIVE、幕後花絮、三首新歌MV及相片輯收錄在其中。他還附贈《2016台北小巨蛋演唱會5.1聲道DVD》，家裡開印刷廠的林志炫特別在印刷上親力親為，為視覺輸出吹毛求疵的他花了兩個多月處理專輯包裝的特殊調色，更反覆跑了不下十次印刷廠。

林志炫「Q炫公仔」的誕生意外洩漏他公仔蒐集癖好，他是個「樂高控」，舉凡街景系列、汽車系列、星戰系列到樂高人全都有蒐集，甚至家中還有一區約十坪出頭的地方被林志炫戲稱為「樂高後宮遊樂園」，林志炫表示：「至今蒐集的樂高可說不計其數，整個『後宮』都快滿出來了！而且樂高這玩意只會越買越多，希望之後可以擴大規模到一整層，最好能像蒐藏館一樣大可以展示！」

值得一提的是，林志炫靠著拼樂高度過難熬的回台隔離14天的日子，把拼樂高拍成一系列VLOG與粉絲分享，他前陣子從大陸工作結束返回台灣接受14天隔離期，特別帶著多達7千多片的樂高玩具-星際大戰系列的「千年鷹號」作伴；這個被樂高玩家視為是「魔王級」難度的模型，可說完全充實了林志炫的隔離生活，專心拚的同時還順便拍成VLOG影片，林志炫笑說：「樂高真的讓我忘記時間！因為平常工作生活之餘，能玩的時間很瑣碎，趁著隔離把這個2020年的想完成的事項完成，拼的過程覺得很爽！也算是圓了一個夢！」

而提到出道30週年最大心願，林志炫坦言：「希望能申請到小巨蛋場地！」原來自2016年辦完演唱會的後，他就一直申請不到小巨蛋場地，希望能趁著出道三十周年前夕舉辦《ONEtake2.0》限定版演唱會給歌迷驚喜，林志炫許下新年新希望：「我會再接再厲把文件送進去，希望很快能在小巨蛋給大家最精緻的、最好的聽覺饗宴！」

出道三十周年的林志炫期待申請到小巨蛋再開唱（炫音音樂提供）

林志炫公仔造型取自於2016年演唱會造型。（炫音音樂提供）

(中時 )