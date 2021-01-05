龜山區新興里長帶領21名在地鄉親體驗龜山五大坑百年檔案特展。(地政事務所提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山地政事務所與在地文史工作者合作，爬梳檔案資料推出為期一個多月的「情龜山坑，歡迎來入坑─龜山五大坑百年檔案特展」，5日吸引龜山區新興里長帶領21名在地鄉親體驗，透過精心導覽、學習單和觀看看片，認識家鄉的前世今生，並推廣檔案應用及地政的相關知識，強化民眾對在地文化的認同及興趣。

龜山地政事務所主任王蕙蕙表示，「情龜山坑，歡迎來入坑」是由同仁策展，與龜山在地的行政單位及文史工作者合作，打造一個復古懷舊又充滿歷史意義的空間。龜山的發展軌跡與樣貌受區域發展及交通軌道影響很深，近年桃園市的重大開發建設也為地方帶來繁榮的景象，由於地政在開發過程中，扮演十分重要的角色，因此嘗試將地政元素，如土地登記、地價、測量與開發等納入展覽之中，邀請觀展者一同乘著輕便車，發覺龜山之美，感受地政的專業與活力。

「情龜山坑，歡迎來入坑─龜山五大坑百年檔案特展」持續於桃園市龜山地政事務所展出，將透過檔案中的文字、照片、影音及文物，帶您重拾龜山五大坑的時代記憶與動人故事，歡迎踴躍參觀。

龜山區新興里長帶領21名在地鄉親體驗龜山五大坑百年檔案特展。(地政事務所提供／蔡依珍桃園傳真)

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