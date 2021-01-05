象局粉專預告，這次寒流比上一波潮濕，感受上更不舒服。（圖擷自氣象局粉專）

入冬第2波寒流即將來襲，大家厚重大衣準備好了嗎？氣象局預估寒流周四（7日）報到，到時全台低溫狀態不亞於上一波，台灣颱風論壇說，這波寒流是2段式降溫，不會像「迅猛龍」快速大降溫，而是一根冷吱吱的「冰凍番薯」。氣象局粉專也提醒，這次寒流會比上一波潮濕，感受上更不舒服。

台灣颱風論壇∣天氣特急今發文表示，冰凍番薯即將再現，入冬第２波寒流周四抵達，周五將是最凍冷時刻，直到周日才會小幅回溫，但下周不排除另有強冷空氣再度侵襲。換句話說，除了這入冬第2波寒流，第3波強冷空氣也在蓄勢待發中。

跨年夜寒流侵台時，由於一天內大降溫，民眾非常有感，但也因為水氣不足，北部民眾未能如願在陽明山賞到雪。現在機會來了。台灣颱風論壇分析，這波寒流與前一波有4大不同，一是水氣較多，濕寒感更明顯；二是嚴寒低溫維持時間更久一點；三是北部山區、東部山區下雪機會更高；四是溫度漸進式下降，非一次性崩跌，不是迅猛龍。

另外，氣象局粉專也預告，根據最新資料顯示，明日受東北風影響，北台灣濕涼，其他地區早晚也涼；中南部白天仍有20度以上溫度出現。7日起，寒流南下影響台灣，各地氣溫下降。8日至9日清晨持續影響台灣。北部氣溫約7~12度；中部約7~17度；南部約9~19度；花東約10~16度。這次寒流比上一波潮濕，感受上更不舒服。

(中時新聞網)