證交所表示，長榮鋼（2211）申報初次上市（IPO）前公開銷售之現金增資發行普通股2,055萬6,000股，每股面額10元，總額2億556萬元案，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定，預計6日起申報生效。

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(工商 )

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