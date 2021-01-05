長榮鋼IPO現增案 6日起申報生效 19:302021/01/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，長榮鋼（2211）申報初次上市（IPO）前公開銷售之現金增資發行普通股2,055萬6,000股，每股面額10元，總額2億556萬元案，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定，預計6日起申報生效。 靠賣水超越巴菲特 陸首富身價飆2.6兆 持股超驚人 長聖中籤率創生技股新低 (工商 ) #長榮鋼 #IP #申報生效 #現增案 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接軌IFRS17 桂先農：壓力不大 04:102021/01/05 財經要聞 《傳產》2020年六都移轉25萬棟 創下7年新高 07:442021/01/05 財經 營造業勞檢 今年估6.5萬場次 04:102021/01/05 財經要聞 大台中6日起二階段限水 04:102021/01/05 地方新聞 1分鐘讀財經》股市牛氣沖天 勞動基金去年估賺4000億 08:132021/01/05 財經 中芯遭剔出全球指數 富時羅素：7日生效 10:592021/01/05 財經 《電機股》鈞興-KY攻頂 創14個月高 10:512021/01/05 財經 綜所稅補稅 1月25日前繳納 04:102021/01/05 金融．稅務 熱! 2020年房市交易激情 04:102021/01/05 財經要聞 稅務行業分類 增通訊行、日托中心 04:102021/01/05 金融．稅務 航運股大航海時代! 2021開盤 股民瘋上船 04:102021/01/05 財經要聞 財經熱門新聞 被川普賜死後 華為業務大縮水？ 任正非一句話回應 - 財經 疫情發燒！ 全球航運首見大塞船 陸外貿反而不妙了？ - 財經 台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 - 財經要聞 - 工商時報 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 外資去年狂賣6千億認錯 散戶進場注意5顆星股票 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。