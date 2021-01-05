行政院性別平等處5日發布「2021年性別圖像」，依據聯合國開發計畫署的2019年性別不平等指數，台灣資料代入計算後，性別平等表現較2020年進步三名，為全球第6名，居亞洲之冠。惟中高齡及高齡女性勞動力參與相對日、韓較低。

聯合國開發計畫署（UNDP）最新編製的2019年性別不平等指數（GII），以生殖健康、賦權及勞動市場等三領域的五項指標，衡量各國性別平等情形。GII 全球排名以瑞士居第1，丹麥次之，瑞典居第3名。

將我國資料代入GII公式計算，2019年我國在163個國家中位居第6名，亞洲名列第1名，南韓第12名、新加坡第13名、日本第25名，中國大陸第40名。

在勞動參與方面，2019年台灣15歲以上女性勞動力參與率為51.4％，近10年增幅為男性勞動力參與率的二倍，兩性差距逐漸縮小。值得注意的是，我國女性勞動力參與率在25-29歲達到高峰後逐步下降，50歲以後低於各主要國家。

隨著女性教育程度及經濟自主意識逐漸提升，我國15歲以上女性勞動力參與率在2012年突破五成，並呈現逐年上升趨勢，2019年為 51.4％；按年齡組別觀察，2019年我國25-29歲女性勞動力參與率92.7％，高於其他主要國家，後因婚育等因素影響，隨年齡增加而急速下降，50-54歲已降至61.5％，低於各主要國家，55-59歲42.4％不及五成。

觀察日本、南韓在25-29歲後下降，在35-39歲後開始逐漸回升，日本50-54歲女性勞動力參與率仍有80％、55-59歲74.7％，南韓50-54歲69.7％、55-59歲62.9％。我國在25-29歲後下降，45-49歲略微回升後又驟降，我國中高齡及高齡女性勞動力參與相對較低。

2019年台灣兩性平均時薪差距14.2％，較十年前縮小3.7個百分點。台灣勞動力參與率及平均薪資的性別差距，歷年來表現均優於日本、南韓。

在同性婚姻平權面向，台灣在2019年通過同性婚姻專法，實施至今已滿周年，截至2020年5月止，全國同性伴侶完成結婚登記共計4,087對，其中男性1,257對、女性2,830對。

在人身安全面向，台灣在「虛擬環境－科技設備」場所發生的數位及網路性別暴力如性騷擾，占所有場所近二成。在兒童及少年性剝削案件運用網路犯罪情形，犯罪工具以利用網站，含社群網站，占37.7％居首，通訊軟體占27.0％次之。

此外，性平處指出，傳統性別刻板印象導致高等教育中男理工、女人文的學科選擇，以及後續職業性別隔離現象，台灣女性研究人員占比22.6％，雖高於日本及南韓，但仍不及三成，較英國38.6％、芬蘭33.7％為低。

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