台灣營業祕密保護促進協會5日拜會法務部長蔡清祥，就法務部協助下拍攝完成的《營業祕密保護》宣導短片，未來首映及擴大宣傳事宜，充分交換意見，蔡清祥讚許宣導片拍攝角度多元、精緻，期望能發揮宣導成效。

為貫徹保護營業祕密，法務部先後與北、中、南科學園區高科技業者舉辦座談會，蔡清祥親自出席與業者座談，5日則接見台灣營業祕密保護促進協會副理事長、台灣積體電路製造公司副法務長謝福源及祕書長等人，交換宣導短片意見。

這次《營業祕密保護》宣導短片係藉由實際發生且已判決確定的違反營業祕密法案例，由當事人現身說法，以實際經歷，提醒企業界員工重視公司營業祕密保護，勿因貪圖小利而觸犯法律。

蔡清祥也在宣導短片中親自上場，在片中說明法務部所屬檢調機關致力保障國內企業營業祕密的努力，尤其2020年才通過營業祕密法中新增的偵查保密令新制，讓檢察官在偵查中認有必要時，得對相關人核發偵查保密令，不僅可避免營業祕密二次外洩，更可促進偵查效率，同時也呼籲產業界與檢調機關加強交流，使執法機關更能掌握蒐證及調查重點，進而達到有效保護營業祕密，維持產業競爭優勢，鞏固國家經濟命脈。

謝福源特別感謝蔡清祥對於保護國內企業營業祕密不遺餘力，尤其促進檢察機關與高科技產業的交流、互動，強化檢調機關偵辦效率，未來仍希望雙方擴大交流合作，共同努力保護國內產業的營業祕密，維持產業競爭優勢。

(中時 )