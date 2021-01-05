香港影帝級男星黃秋生近期在台灣拍實境節目《開著餐車交朋友》，只要他到的地方都吸引大票粉絲圍觀，人氣相當旺，另外他是否移民台灣，也是網友不斷好奇的話題；而黃秋生在工作之餘，是個很享受生活體驗新事物的人，近日曬出吃到一款新奇甜點讓他大開眼界，有吃過的網友也紛紛附和「真的好吃」。

黃秋生和KID林柏昇、宋柏緯主持的實境節目《開著餐車交朋友》，在全台趴趴走，所到之處都湧入粉絲搶購，更有網友期盼能到自己居住地，一睹他的風采；而黃秋生也因為節目造訪台灣各地，能體驗不同民情文化外，還有沒吃過的美食甜點等，生活十分充實。

黃秋生近日曬出吃到一款新奇甜點讓他大開眼界，有吃過的網友也紛紛附和「真的好吃」。(圖/ 摘自黃秋生臉書)

今（5）日黃秋生在臉書粉絲專頁曬出一張甜點照，畫面中玻璃碗裡裝著2顆大香菇，底下還有一些土，他忍不住驚呼，「從未見過這樣的甜品，大開眼界」；當不少人對照片中的甜點滿頭問號時，有內行的粉絲就跳出來解釋，「看起來像香菇，但是是有包內餡的饅頭，很好吃喔」。

一些網友也感到驚奇，更驕傲地說，「台灣是美食王國」、「台灣還有好多美食值得你細細品嚐」；而大多數人看到香菇甜點則開玩笑，「月底必吃…土…」、「假裝香菇的甜包子」、「你的叉燒包配人肉也是令我大開眼界」。

(中時新聞網)