1月5日，在上海交通大學醫學院附屬同仁醫院員工食堂，一位醫生使用中國郵政儲蓄銀行提供的技術，率先借助數位人民幣「硬錢包」，實現點餐、消費、支付一站式體驗。

新浪財經報導，本次試點是繼深圳、蘇州手機掃碼、碰一碰支付之後，在上海第一次實現脫離手機的硬錢包支付模式。這為運用智能終端困難的人群使用數位人民幣，實現跨越數位鴻溝提供了可能。

此次試點的第一位「嚐鮮者」，是上海首例新冠肺炎病人的發現者：同仁醫院呼吸與危重症醫學科於亦鳴醫生。於亦鳴取出醫院新辦理的「屏顯卡式硬錢包」，在員工餐廳的支付終端上輕輕一刷，立刻完成了支付。

硬錢包卡片右上角的水墨屏窗口中，消費金額、卡內餘額、支付次數一目了然。於亦鳴說，第一次用數位人民幣消費，感覺很方便，而且能夠看到餘額，很放心。

同仁醫院介紹，未來，圍繞大健康產業發展，同仁醫院將進一步在醫院診療支付、體檢檢查、停車繳費等支付場景，試點使用數位人民幣。

(工商 )