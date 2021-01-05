行政院長蘇貞昌5日表示，為了讓家長放心、孩童吃得安心，學校營養午餐使用「三章一Q」食材，餐費補助更由每人每天3.5元提升近一倍到6元；透過「三章一Q」制度，食材皆有標章亦可溯源，透過QR Code清楚追蹤食品來源。

蘇貞昌5日前往桃園大溪國小訪視，瞭解學校供餐採用國產食材作業情形。蘇貞昌指出，政府用行動向全國家長報告，孩子在學校吃的營養午餐，均優先採用國產食材。智餐APP及全國各縣市校園食材登錄平台的大系統已完成，食材有「三章」，即肉品有肉品標章（CAS台灣優良農產品標章）、有機食品也有有機食品的標章（台灣有機農產品標章）及溯源的標章（產銷履歷農產品標章），再加上「一Q」QR Code（台灣農產品生產追溯條碼）。

蘇貞昌說，透過全國各縣市校園食材登錄平台的大系統，可連結每位生產者的姓名、地址、電話及統編等清楚資訊。例如今天的午餐食材包括絞肉、魚丸、牛番茄、有機蔬菜及鄰近生產的雞蛋等。

大溪國小不僅作為中央廚房，且提供周邊四所學校共5校1,200人的營養午餐。蘇揆也請教育部朝此方向協助規劃，除選用「三章一Q」食材，也希望學校都能有這樣廚房，並與地方共同配合，才能為孩子做得更好。

蘇揆也以健保制度為例，台灣防疫能做到世界第一的基礎，來自於我國擁有全世界最好的健保制度，每人都能便利使用健保卡。台灣也有最好的營養午餐制度，從今（110）年起，政府補助學校午餐使用「三章一Q」食材，自原本每人每天3.5元提升至6元，不僅讓國中小孩子的營養午餐建立在良好基礎，選用最優質的本國食材，也可拓展在地食材與增加國人信心，並提供本國農漁民好的通路。

(工商 )