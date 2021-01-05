亞洲週刊臉書 (翻攝臉書)

亞洲週刊近期因接連批評蔡總統有如「英皇」，民進黨是「綠色新威權主義」，而遭立場偏綠的網路媒體「沃草」撰寫專文批評，並強調要加強「防衛型民主」。亞洲週刊今日於臉書回應，綠營老是把「防衛型民主」當作基礎，在此理論下，壞事都可做，敵人都可殺，東廠都可設。如果真的要談，任何動搖中華民國的主張，都應是中華民國的敵人。藍委李德維表示，亞洲週刊過去對藍綠都有過稱讚和批評，不應被批評就把人抹紅。

亞洲週刊表示，最近惹上了沃草，果不其然，如同綠營的抹紅手段，先套大帽子，再說道理，而對方整篇評論中，也提到所謂的「防衛型民主」，既然如此，就來談談何謂「防衛型民主」。

亞洲週刊指出，「防衛型民主」是當年德國納粹崩潰後，法學家反思後所訂出的保衛民主機制。若套用在我國上，以《中華民國憲法總綱第一條》訂明國體是「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。」定義。那麼只要是企圖改動政體而違憲者，都是憲法之敵、民主之敵，如要認真按同樣標準，民進黨的《台獨黨綱》，也應取締。

李德維表示，沃草立場鮮明是一回事，但身為媒體，不去監督政府，反而針對媒體同業，根本是一根手指頭指別人，四根手指頭指自己。

民眾黨立委張其祿則表示，現在的台灣社會瀰漫著一股「麥卡錫主義」，好像隨意就可以指控別人是紅色，民進黨的執政手段確有很多為人詬病的地方。政府要鞏固民主，目的跟手段同樣重要，保衛台灣是大家都共識，但不能光說愛台灣，就不擇手段，否則照同樣的邏輯，蔣介石說反攻大陸、戒嚴，也是愛台灣阿，但只是手段恐怖，大家不能接受。

莊瑞雄說，台灣之所以會提出各種理論來捍衛主張，是因為有虎視眈安的敵國，而在民主憲政體制中，最重要的就是忠於人民、確保國民的主權，所以重點應該是凝聚共識，防止外界對政體的破壞，因此中國才是台灣是最大的敵人。有任何媒體批評，民進黨都虛心接受，但若目的是要動搖國家的民主根基，國人其實都看在眼裡，自有評斷。

(中時 )