《朝鮮日報》日前報導「擺脫依賴中國的台灣、經濟成長世界第一」，被國民黨革實院長羅智強舉「去年台灣對大陸出口貿易依存度是史上新高」反擊。民進黨發言人顏若芳今天以「這證明中國需要台灣」解讀羅的說法，國民黨發言人陳偉杰狂酸「練肖話到令人瞠目結舌！」提醒民進黨勿自我催眠！醒醒好嗎？

陳偉杰在臉書發文表示，面對我國對陸出口創新高，大幅度成長14％，站在保護台灣經濟發展立場，難道政府不該提高警覺？不該緊張嗎？民進黨執政後刻意對中國大陸採取敵對態度，兩岸關係降至冰點，雙方互信不足，以致現在一天到晚共機繞台，試想哪天大陸當局突如其來對台經濟制裁呢？苦的是誰？誰會受害？執政黨有因應措施嗎？

他指出，還沒看到政府拿出應變策略，就先看到民進黨驚人之語「這證明中國需要台灣」！練肖話到令人瞠目結舌！只會說大陸需要台灣，怎不說可能是中共當局的陰謀，要以經濟手段殲滅台灣呢？

陳偉杰強調，近日政府進口萊豬引發排山倒海的負面輿論壓力，大概已經讓民進黨招架不住，面對經濟發展議題，發言人的回應也顛三倒四，政治上仇恨大陸，經濟上又依賴大陸，還大言不慚說自己好棒？唉，還是面對現實，快醒醒吧！

(中時 )