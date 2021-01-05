在許多商場內可以看見業務推銷信用卡的身影，有網友發文表示，日前到全聯購物時遇到銀行業務推銷，「都揮手說不要了，還追到店門口」，讓原PO相當困擾，對此，就有網友提供招數，「說上星期已經辦過了，基本上就不會再被盧了」。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上發文指出，日前到全聯購物時，被駐點的信用卡業務推銷，儘管原PO表明自己沒有辦卡需求，但對方仍不死心，一路追到店門口，讓原PO忍不住發文抱怨，「真心討厭在裡面推銷信用卡的人」，說明此行為讓他相當困擾。

貼文發出後不少網友提供方法，可以簡單拒絕對方，「直接跟他說我信用破產，你能保證辦的過？」、「遇到推銷的，就說我有了（我買了），他們就會安靜」、「有次我也遇到過，對方緊追不捨，我跟他說我現在留停中喔，業務就默默走了」。還有網友笑說，「我每次進去，他們看到我都沒推銷過我，我是一臉信用不良嗎...」。

不過，另一批網友則認為，業務是認真工作，為了賺錢而努力，「做業務不容易，站了一整天，一直被拒絕，心裡也是蠻挫折的，生存不易，至於跟到門口，應該是快被業績逼瘋了吧！」、「大家都需要一份工作來謀生和養家活口，只要不是作姦犯科，我們都應該要尊重」、「比起直銷、保險跟郵局外的百科全書，信用卡業務，我其實比較沒那麼討厭！」、「我今天就是看他們挺辛苦的就辦了，反正就綁全聯啊」。

(中時新聞網)