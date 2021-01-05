喜迎農曆春節到來，為搶攻年節送禮市場商機，百年漢餅名店「舊振南」推出充滿喜氣與溫度的「圓．好時光」春節系列禮盒搶市！舊振南指出，春節禮盒自預購開跑以來，包括超澎湃禮盒「金玉滿堂禮盒」與米其林指南官方指定「湯瑪仕肉舖」推出的牛年限定聯名禮盒等多款禮盒熱銷，接單量明顯成長20％，預期2021年節禮盒業績可望成長15％！

其中，舊振南首次推出超大氣澎派禮盒—「金玉滿堂禮盒」(售價760元)，榮登舊振南預購排行榜第一名！該禮盒盛裝舊振南經典年節甜蜜零嘴，搭配春節必吃福氣粩類甜點，銷售目標1.2萬盒，主攻企業送禮市場！

除了澎派的禮盒組合外，舊振南春節再度翻玩聯名，與米其林指南官方指定「湯瑪仕肉舖」（售價1,080元）首次跨界聯乘！經典年節零嘴杏仁牛軋糖、棗泥核桃糕，搭配三款新年必吃湯瑪士人氣肉乾，限量5,000盒，搭上新光三越百貨同步預購活動，目前預購量已經超過一半，預購成績亮眼！

除了人氣經典款商品外，舊振南在冬季首推季節限定新品「洛神酥禮盒」（售價530元），採用「植物界紅寶石」冬日限定盛產的洛神花，以濃郁冬瓜餡揉合自然農法洛神花乾，搭配濃郁酥皮，清爽酸甜，口感層次豐富。

2021舊振南春節禮盒預購自即日起至1月13日止，全台舊振南通路及官方網站皆可預購，凡預購即享有最高85折的優惠！

值得一提的是，舊振南每逢春節總是精心推出專屬生肖年的應景窗花及紅包袋，精緻又福氣的設計，大獲好評、供不應求。今年因應疫情，品牌特別推出「新春桃喜」防護口罩，1/16起於舊振南全台實體店櫃可以99元加價購！

舊振南表示，防護口罩設計以舊振南的家徽作為延伸，搭配新春「桃」喜的配色，與質感的中性淺棕色，新年走春作好防疫，也要喜氣洋洋過好年！

(工商 )