疫情年代，紐約百老匯、大都會歌劇院，已無限期停演，眼見復甦之路遙遙無期，世界各大樂團也紛紛推出線上轉播，力拼轉型，像是芝加哥交響樂團和歌劇院，就宣布新樂季已改成全數線上轉播演出，華府表演藝術基金會也製播系列節目，都是線上收費觀賞，成為觀賞演出的新模式。

去年初原本預定要來台演奏的波士頓交響樂團，在宣布取消2020／21樂季的演出之後，力推線上節目，同時錄製自家團員在家演奏的影片，供觀眾免費欣賞。此外，還有幕後工作人員群像訪談，可說是打開自家廚房，讓大眾更了解樂團的各面向。波士頓交響樂團另有線上付費節目，需註冊使用。

柏林愛樂則是持續經營線上音樂廳，同樣需付費欣賞，近期演出節目．包括有由首席指揮佩特連科率領柏林愛樂演奏的柴可夫斯基《羅密歐與茱麗葉》序曲、拉赫曼尼諾夫的《死之島》交響詩，以及義大利指揮蓋提將指揮演奏柴可夫斯基第五號交響曲。

業界觀察，在疫情下，網路上已有許多免費音樂會。而線上付費音樂會除了能保持防疫距離，又能為樂團帶來收益，貼補無法演出的不足。

但也有熟知業界發展的音樂家持不同意見，認為線上演出始終無法取代現場演出，「這是疫情下的變通之道，線上音樂會是暫時的，或許未來可以是常態，相關的版權問題，音樂家們也需要多留意，然而表演藝術的有趣之處，仍是少不了與人的互動，這是最珍貴的事。」

(中時 )