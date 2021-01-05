國民黨政治人物年度10大熱門社群。(圖 翻攝自國民黨青部臉書)

國民黨青年部公布2020年臉書社群排行榜，其中，最近在不少民調中力壓群雄，在滿意度上屢屢奪魁的新北市長侯友宜，卻只排到第5名。對此，資深媒體人韋安分析，低調的「浪潮政治」，雖然不能讓侯成為人氣王，但卻讓他成為超越藍綠的「民意王」，韋安也感嘆，在嘴砲政治下，「嘴砲王」的下場往往很淒慘。

韋安今(5日)在臉書上表示，不當「嘴砲王」，要當「民意王」，侯友宜成功了嗎？國民黨青年部，公布2020年臉書社群排行榜，國民黨全國政治人物熱門前10名，「人氣王」不是侯友宜，他只排到第5名。但在其他多項民調中，侯在過去一年，幾乎拿下「大滿冠。」這證明，侯所帶起的「浪潮政治」現象的存在。

韋安認為，侯友宜能成為「民意王」有三個原因：

一，侯聲量不高，但正向聲量佔絕大部分。

二，不以政治言論攻擊執政黨，只是一再講述自己政策措施，讓人覺得他是能找到方法、解決問題，和會做事的人。

三，在防疫和反萊豬上，侯沒什麼勁爆的發言，但侯的表現已得到大多數國人肯定。

韋安分析，侯友宜把自己設定在中間的立場上，然後向藍綠兩邊擴散，民調數據已經説明了一切。並指出，低調的「浪潮政治」，雖然讓侯當不了「人氣王」，當卻成為超越藍綠都的「民意王」和「做事王」。

最後，韋安也說，嘴砲政治之下，成也嘴砲敗也嘴砲，「嘴砲王」的下場往往都很慘。侯顯然走出了一條，屬於自己的路。

不當「嘴炮王」，要當「民意王」，侯友宜成功了嗎？ 國民黨青年部，公布2020年臉書社群排行榜，國民黨全國政治人物熱門前10名，「人氣王」不是侯友宜，他只排到第5名。 不過，在其它全國政治人信任指數，六都市長滿意度等等，多項民調中，侯在過... 由韋安發佈於 2021年1月4日 星期一

(中時新聞網)